Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 17:42
  • Giriş: 16.11.2025 17:42
  • Güncelleme: 16.11.2025 17:43
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ta 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Sivas-Kayseri kara yolu İmaret köyü yakınlarından geçen tren yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 80 yaşındaki Medet Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Uzun'un ailesi tarafından 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

