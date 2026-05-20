Sivas'ta Kelkit Nehri taştı: Kıyı çökmeleri ve heyelan riski uyarısı

Sivas'ta Kelkit Nehri'nin taşmasıyla Akçağıl Köprüsü ve bazı seralar su altında kaldı.

Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinden geçen Kelkit Çayı'nda yoğun yağışların ardından debi önemli ölçüde arttı.

Üzerinde çok sayıda hidroelektrik santralinin de yer aldığı Kelkit Çayı'nda su seviyesinin artmasının ardından Suşehri ilçesindeki yaya ve araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağıl Köprüsü'nün büyük bölümü su altında kaldı.

Koyulhisar ilçesinde de bazı seralar ve kum ocakları su altında kaldı.

Sivas Valiliği ise Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaşayan vatandaşlara kıyı çökmeleri ve heyelan riskine karşı Kelkit Irmağı kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na kontrollü su tahliyesinin devam ettiğini hatırlatan valilik, vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından Kelkit Irmağı'ndan uzak durmalarını istedi.