Sivas'ta keneden ölüm sayısı 4'e yükseldi
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Doğanşar ilçesinde çiftçilikle uğraşan 74 yaşındaki Temur Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Temur Ağca'nın vücudundaki kene çıkarıldı.
İki gün önce rahatsızlanan Temur Ağca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Temur Ağca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Temur Ağca'nın cansız bedeni, teslim edildiği yakınlarınca toprağa verilmek üzere Doğanşar ilçesine götürüldü.
Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.