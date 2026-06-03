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Sivas'ta KKKA kaynaklı bir ölüm daha: Genç kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ın Akıncılar ilçesine tatil için gelen 31 yaşındaki Havva Dursun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 03.06.2026 09:56
  • Giriş: 03.06.2026 09:56
  • Güncelleme: 03.06.2026 09:58
Kaynak: DHA
Sivas'ta KKKA kaynaklı bir ölüm daha: Genç kadın yaşamını yitirdi
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İstanbul'dan tatil için bir süre önce memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili ve memleket ziyareti için kısa süre önce Sivas'ın Akıncılar ilçe merkezine geldi

Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Havva Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Havva Dursun’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.

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