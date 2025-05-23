Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir haftada üçüncü ölüm

Sivas'ta son bir hafta içerisinde üç yurttaş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son olarak Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı.

Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğuzhan Aydemir / Fotoğraf: İHA

Aydemir, KKKA şüphesiyle hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Aydemir, bu sabah (23 Mayıs Cuma) yaşamını yitirdi.

Hastanenin morgundan yakınlarına teslim edilen Oğuzhan Aydemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

1,5 YAŞINDAKİ METEHAN TÜTÜNCÜ DE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sivas'ta geçtiğimiz hafta da bir kişi KKKA sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapışmış, rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ç.K. hastanede yaşamını yitirmişti.

Fotoğraf: İHA

Geçetiğimiz hafta Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vücuduna kene yapışan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü isimli bebek de sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. ' Fotoğraf: İHA

8 KİŞİYE TANI KONMUŞTU, 5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla bu yıl Nisan ayından bu yana 8 kişiye KKKA teşhisi konduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kentte hastanedeki 5 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgede Hyalomma marginatum türü kenelerin yaygın olduğunu ve KKKA virüsünü bulaştırdığını söyledi.

Elaldı, kenelerin KKKA’nın yanı sıra Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200’den fazla hastalığı insanlara bulaştırabildiği bilgisini paylaştı.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ç.K'nin ölümünün ardından Sivas Valiliği de uyarıda bulunmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanı gibi riskli bölgelere gidilirken vücudu örten, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan keneye kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli, kolonya, sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Keneye maruz kalan vatandaşlarımız en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların üzerindeki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır. Kene temasının ardından 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülürse zaman kaybedilmeden sağlık birimine gidilmelidir."