Sivas'ta KKKA tedavisi gören 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan Süleyman Gülsün'e (21) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gülsün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Gülsün / Fotoğraf: DHA

Gülsün'ün cenazesinin, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

2025 yılının yaz aylarında da KKKA, bölgede etkili olmuştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, 2025 yılının Eylül ayında yaptığı bir açıklamada 204 kişinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan 110'unun testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. i

Testi pozitif çıkan 10 kişi yaşamını yitirmişti.