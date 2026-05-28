Sivas'ta KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Rıza Demir hayatını kaybetti.

  • 28.05.2026 12:32
  • Güncelleme: 28.05.2026 12:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'e (55) 6 gün önce kene tutundu.

Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin, Adamlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

