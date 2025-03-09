Sivas'ta köprü bariyerlerine çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
F.B. yönetimindeki 46 AJT 312 çekici ve 46 AJG 601 dorse plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolunun İhsanlı Tren İstasyonu yakınlarında demir yolu üst geçidi köprüsünün bariyerlerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
F.B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.