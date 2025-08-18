Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki çift hayatını kaybetti
Sivas'ta köprüden düşen otomobilde bulunan 77 yaşındaki M.T. ve 72 yaşındaki F.D. hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden düşen otomobilde bulunan yaşlı çift yaşamını yitirdi.
77 yaşındaki M.T. yönetimindeki otomobil, Şenbağlar köyü yolunda köprüden ırmak kenarına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile araçta bulunan eşi 72 yaşındaki F.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.