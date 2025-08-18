Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki çift hayatını kaybetti

Sivas'ta köprüden düşen otomobilde bulunan 77 yaşındaki M.T. ve 72 yaşındaki F.D. hayatını kaybetti.

Güncel
  • 18.08.2025 16:26
  • Giriş: 18.08.2025 16:26
  • Güncelleme: 18.08.2025 16:28
Kaynak: AA
Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki çift hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden düşen otomobilde bulunan yaşlı çift yaşamını yitirdi.

77 yaşındaki M.T. yönetimindeki otomobil, Şenbağlar köyü yolunda köprüden ırmak kenarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ile araçta bulunan eşi 72 yaşındaki F.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol