Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 16:06
Kaynak: AA
Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki çift öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden düşen otomobilde bulunan yaşlı çift yaşamını yitirdi.

M.T. (77) yönetimindeki 34 VT 7778 plakalı otomobil, Şenbağlar köyü yolunda köprüden ırmak kenarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ile araçta bulunan eşi F.D'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

