Sivas'ta köylülerden maden raporuna tepki: Heyelan tehlikesi görmezden gelindi

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyüne yapılmak istenen selestit tuzu ocağı projesi için hazırlanan bilirkişi raporuna karşı köylüler bir açıklama yaptı.

Raporda su kaynakları, heyelan tehlikesi ve firmanın 40 yıllık ihlal geçmişi görmezden gelindiğini, hukuki, bilimsel ve çevresel açıdan ciddi eksiklikler içerdiğini belirken yurttaşlar, raporun reddini ve yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Köylüler, "Raporda, alan içinde aktif heyelanlar tespit edildiği belirtiliyor. Buna rağmen yalnızca 'önlem alınmalı' denilerek geçilmiş. Bunlar kabul edilemez" dedi.

Barit Maden Türk A.Ş. tarafından hayata geçirilmek istenen selestin (stronsiyum tuzu) madeni projesine tepkiler büyüyor. Projenin 150 hektarlık alanı kapsadığı, tarım arazileri, su kaynakları ve Alevi toplumunun kutsal kabul ettiği inanç mekanlarını tehdit ettiği söyleyen köylüler düzenledikleri eylemde "Madene hayır", "Kültürel mirasımıza, doğamıza dokunmayın", "Ziyaretlerimize dokunma", "Yaylalarımıza, arılarımıza dokunma" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Köylüler adına konuşan Zerbap Doğan, ÇED alanı içinde 4 kaynak, 1 kaptaj ve 2 göl bulunduğunun açıkça belirtilmesine rağmen şirketin proje dosyasında bu yapıların olmadığı beyan ettiğini anımsatarak "Bu durum, kamu idaresine yanlış bilgi verildiğini gösteriyor. Köyün tek içme ve tarım suyu kaynağı, şirketin beyanında 'yok' sayılmış. Raporda bu çelişkiye rağmen 'su kirliliği açısından olumsuzluk yoktur' denilerek gerekçesiz bir sonuç verilmiş" dedi.

Şirketin toplam 150 hektarlık ruhsat sahasının yalnızca 19,14 hektarlık bölümünü işleteceğini beyan ettiğini anımsatan Doğan "Danıştay içtihatlarında “kanuna karşı hile” olarak nitelendirilen bir yöntem. Bilirkişi raporu bu temel hukuki aykırılığı görmezden geldi. Projenin bütüncül çevresel etkileri değerlendirilmedi" diye konuştu.

RİSK GÖZARDI EDİLDİ

Heyelan risklerinin gözardı edildiğine dikkat çeken Doğan, özetle şunları kaydetti:

"Raporda, alan içinde aktif heyelanlar tespit edildiği belirtiliyor. Buna rağmen yalnızca “önlem alınmalı” denilerek geçilmiş. Bu yaklaşım, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ciddi bir eksiklik. Raporda açıkça, “PTD’de Maden Atıkları Yönetmeliği’ne uygun taahhüt bulunmamaktadır” deniliyor. Bu ifade, projenin hukuken eksik ve geçersiz olduğunu bilirkişilerin bile kabul ettiğini ortaya koyuyor. Tek başına bu tespit, idari işlemin iptali için yeterli bir gerekçe. Aynı firma, yaklaşık 40 yıl önce bölgede maden araması yapmış ve rehabilitasyon yükümlülüklerini yerine getirmeden alanı terk etmiştir. Bu tarihi gerçek, firmanın bugünkü “rehabilitasyon yapacağız” taahhütlerini tamamen güvenilmez kılıyor. Bilirkişi raporu, bu geçmişi hiç dikkate almadan “taahhütler yerine getirilirse sorun olmaz” diyerek bilimsel gerçeklikten kopmuştur. Bu nokta, davanın seyrini değiştirecek ağırlıkta bir argümandır. Firmanın geçmiş ihlalleri, bugün sunduğu beyanların güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Bölgede endemik türlere dair inceleme yapılmamış, flora–fauna etkisi genel geçer ifadelerle geçiştirilmiştir. Köyümüzde maden istemiyoruz."