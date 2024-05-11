Sivas'ta kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu Sivas’ta kuvvetli rüzgar etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi.

MGM Erken Uyarı Merkezi'nin sarı kodlu uyarısının ardından Sivas’ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kaleardı Mahallesi 33’üncü Sokak’ta bazı ağaçların dalları kırıldı, bazıları ise devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları ve kırılan dalları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.