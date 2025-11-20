Sivas'ta maden ocağındaki göçük: Kayıp işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede, sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman devam eden kaymalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dün olay yerinde gazetecilere, şantiye müdürünün heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması ve heyelanlı bölgeye düşmesi neticesinde olayın meydana geldiğini söyledi.

İhbarın alınmasının hemen akabinde tüm ekiplerin harekete geçtiğini anlatan Şimşek, "Ancak şu ana kadar maalesef bir netice elde edemedik çünkü şantiye müdürümüzün düştüğü bölge bir heyelan bölgesi ve sürekli toprak hareketleri var. Sürekli taşlar yuvarlanıyor, toprak kayıyor. Çok riskli ve zor bir bölge" diye konuştu.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ DURUMDA"

Şimşek, bölgede görev alan ekiplerin can güvenliğini de düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımız yürütülecek. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşırız diye ümit ediyorum. Şantiye müdürümüzün ailesine sabırlar diliyorum, firmamıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Bir taraftan da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış durumda. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve burada hazır bulunan 60 personelimiz var. Bu arada tabii ilk etapta şantiye müdürümüzün düşmesinin hemen arkasından ona yardımcı olmak ve kurtarmak isteyen çalışanlar da olmuş. Onlarda da hafif yaralanmalar var, tedavileri hastanede devam ediyor."