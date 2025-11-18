Sivas'ta maden ocağındaki göçük: Şantiye müdürü toprak altında!

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CEVHER ÜRETİMİ YAPILAN ALANDA KAYMA YAŞANDI

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.30'da Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede meydana gelen göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin süratle intikal ettiği, arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.