Sivas'ta maden ocağındaki patlama: Facia göz göre göre gelmiş!

Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği patlama göz göre göre geldi.

Dün (26 Mayıs) ilçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Patlamadan sonra çıkan yangın kontrol altına alındı

"BÖLGE HALKININ TEPKİSİ BÜYÜKTÜ"

Sivas’ta yaşanan maden faciasının ardından BirGün’e konuşan bölge halkından ve aktivist Adnan Yılmaz, şirketin 2009 yılından bu yana bölgede faaliyet sürdürdüğünü belirterek "O tarihten bu yana kömür çıkarılıyor. Yer yer kapasite artışı temelinde talepleri oldu. En son 2022'de bir talepleri vardı. ‘ÇED gerekli değil’ kararı verilmiş ve çalışmalarını sürdürmüşler. 2024'te tekrar aynı şekilde kapasite artışına gitmek istediler. Kapasite artışını 300 bin tonlardan 2 milyon 540 bin tonlara çıkarmak istediler. Bölge halkı buna itiraz etti. Bu kadar geniş çalışma için ÇED kararı olması gerektiğini söyledi" dedi.

5 Mayıs’ta buna ilişkin bir keşif olduğunu ve Sivas Çevre Platformu olarak keşfe katıldıklarını anlatan Yılmaz, "Bölge halkının tepkisi büyüktü. Büyük bir alan ve orada tarım- hayvancılık yapanlar var. Maden alanı sorunlar yumağı ile çevrili" diye konuştu.

VAHŞİ MADENCİLİK

Madende 6 işçinin çalıştığı bilgisini aldıklarını, ölen ve yaralanan işçilerin İranlı olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yaralılılar Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan biriyle görüşme fırsatım oldu. İranlı ve isminin Tarik olduğunu söyledi. Ölen işçi de 48 yaşlarında Ali Rıza Nesilzade. Valilik patlamanın nedeninin belli olmadığını söylüyor aslında belli. Olay patlatma için sıkıştırılmış gübreden malzeme hazırlarken olmuş. Burası kaçak. Maden alanına gittiğimiz orası kocaman alan. Yani bunu yetkililerin onu bilmemesi mümkün değil. Hatta ÇED sürecinde Çevre Bakanlığı elemanları da alana geldi. Aleni bir şekilde bu vahşi madencilik anlayışı ile hiçbir sınır tanımıyorlar. Ve bu tür facialar yaşanıyor. Diğer işçinin yoğun bakımda olduğu bilgisi var."