Sivas'ta mantar toplayan kişiye ayı saldırdı: Parmağı koptu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan Merdan Zengin (46), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yukarı Çulha köyü yakınlarında meydana geldi. Mantar toplamak için köyde araziye çıkan Merdan Zengin ayı saldırısına uğradı.

Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zengin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

AYININ İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan zengin İMAYKUD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bölgeden alınarak ambulansa getirildi.

Zengin, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine ise rastlanmadı.