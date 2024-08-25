Sivas'ta midibüs devrildi: 29 yaralı
Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 29 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne gidenleri taşıyan Y.N. yönetimindeki 06 EKS 341 plakalı midibüs, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.