Sivas'ta minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde N.K'nin (48) kullandığı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi. Kazada 23 yaşındaki Nazar K. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sevk edilen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 24.05.2026 13:17
  • Güncelleme: 24.05.2026 13:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
N.K'nin (48) kullandığı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

