Sivas'ta okul servisi ile cip çarpıştı: 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı
Sivas'ta okul servis minibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı. Yaralananlar Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Sivas'ta okul servisi ile cipin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
M.Y.Y. yönetimindeki öğrenci servisi, Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde, Ö.E. idaresindeki cip ile çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada cip sürücüsü ile serviste bulunan öğrenciler U.D, H.K. ve B.Y.D. yaralandı.
Yaralılar, Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.