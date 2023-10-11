Sivas'ta oluşan obruk ve dolinler tarım arazisine dönüştürüldü

Sivas'ta jipsli kayaçlardan oluşan bölgede, yağışlar sonrası yaşanan çözülme ile meydana gelen birçok obruk ve dolin, köylüler tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.

İl merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar köyü mevkisindeki jipsli kayaçlardan oluşan bölgede, yağışlar nedeniyle çözülme yaşanınca çok sayıda obruk ve dolin meydana geldi.

Köylüler, obruk ve dolinlerin oluştuğu alanları tahıl ekip, tarım arazisi olarak kullanmaya başladı.