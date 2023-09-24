Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı.

Orman İşletme Müdürlüğü, askerler ve diğer kurumların da iş makineleriyle müdahale ettiği yangın yaklaşık 24 saat sonra söndürüldü.