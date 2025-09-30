Sivas'ta otobüs ile tır çapıştı: 3'ü ağır 23 kişi yaralandı

(SİVAS) - Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi’nde otobüs ile tır çarpıştı. Sivas Valiliği, "İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana gelen kazada, Tokat istikametine giden sürücüsü 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 23 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

Sivas Valiliği'nden açıklama

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 13.50 sıralarında,Yıldızeli Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldiği belirtilerek şöyle dendi:

"Tokat iline seyir halinde olan yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı çift taraflı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Yıldızeli ilçe devlet hastanesi ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."