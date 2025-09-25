Sivas'ta otomobil alev aldı; sürücü yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta yolda ilerlerken motor kısmı alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Şehir Bulvarı'nda K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobilin motor kısmından saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobili kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Otomobilden son anda inen sürücü K.Ö.’nün elleri ve yüzünde yanıklar oluştu. Hafif yaralanan K.Ö., ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI