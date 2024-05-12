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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.05.2024 11:29
  • Giriş: 12.05.2024 11:29
  • Güncelleme: 12.05.2024 11:33
Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Otomobil, Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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