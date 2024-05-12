Sivas'ta otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Otomobil, Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.