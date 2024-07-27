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Sivas'ta otomobil ile bisikletin çarpışması kameraya yansıdı

Sivas'ta caddede dönüş yapmak isteyen otomobil ile bisikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 23:29
  • Giriş: 27.07.2024 23:29
  • Güncelleme: 27.07.2024 23:29
Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil ile bisikletin çarpışması kameraya yansıdı

H.O.E. idaresindeki 06 BRV 436 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde dönüş yapmak isterken 16 yaşındaki K.S'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın haber verilmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.S. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ve sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koşması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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