Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 11:53
  • Giriş: 20.04.2025 11:53
  • Güncelleme: 20.04.2025 11:53
Kaynak: DHA
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.A.’nın (27) kontrolünü yitirdiği 06 DR 0058 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Ş.A. ile yanındaki O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (5) ve A.M.A (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarmaya sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.A. ile A.M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol