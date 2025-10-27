Sivas'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin bariyere çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 58 PB 791 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan S.Z. (71) ve H.Z. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.