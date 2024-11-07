Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Sivasspor takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi, otomobilin çarpması sonucu öldü.
S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yoldan karşıya geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye (20) çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.