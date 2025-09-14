Giriş / Abone Ol
Sivas'ta otomobille minibüs çarpıştı: 15 tarım işçisi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

  • 14.09.2025 19:33
  • Giriş: 14.09.2025 19:33
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:35
Kaynak: AA
Sivas'ta otomobille minibüs çarpıştı: 15 tarım işçisi yaralandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ta otomobille çarpışan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

