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Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 21:14
  • Giriş: 19.05.2025 21:14
  • Güncelleme: 19.05.2025 21:14
Kaynak: AA
Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.İ.D. (17) idaresindeki 58 AFJ 316 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan F.M.Ş. (47) yönetimindeki 58 EY 220 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin ve motosikletin sürücüleri, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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