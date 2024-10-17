Sivas'ta peş peşe 2 deprem

Sivas'ın merkezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Sivas'ta saat 11:29'da deprem yaşandı.

Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da yine Sivas merkezde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Deprem, 22.98 kilometre derinlikte yaşandı.

OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullandı.