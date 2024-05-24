Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.