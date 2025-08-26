Sivas'ta ponza madeni projesine karşı direniş

HABER MERKEZİ

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Kösedağ’ın eteklerinde, Ordu Demirsan Madencilik tarafından planlanan ponza madeni projesine karşı bölge halkı ayaklandı. Proje kapsamında yapılan bilirkişi keşfine katılan bölge halkı, projeye karşı tepkilerini dile getirdi.

Kösedağ, bölgedeki en önemli su kaynaklarından biri olan Yeşilırmak Nehri'ni besleyen kaynaklardan birine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda, endemik bitki türleriyle dikkat çeken bu dağ, ekosistem açısından büyük bir öneme sahip. Yerel halk, madenden çıkacak tozların bu su kaynaklarını kirleteceği, tarım alanlarını yok edeceği ve hayvancılıkla geçinen köylülerin geçim kaynağını tehdit edeceği konusunda endişeli.

Bilirkişi keşfi sırasında da köylüler, tepkilerini bir kez daha dile getirerek, bu projeye karşı direnmeye devam edeceklerini belirtti. Çevre köylerden gelen vatandaşlar, sadece doğal yaşamın değil, bölgenin sosyal dokusunun da tehdit altında olduğunu ifade etti. Bu tür projelere karşı daha güçlü bir toplum bilinci oluşturmak gerektiği vurgulandı. Köylüler, projeye karşı açtıkları davada, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun zorunlu olmasına rağmen, bu raporun göz ardı edilmesinin “vicdansızlık” olduğunu ifade etti. Ayrıca, projenin hayata geçirileceği alanın 17 hektar olarak gösterildiği, ancak aslında 1290 hektarlık bir ruhsat alanının gizlendiği vurgulandı. Bölge halkı, madenin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri de tehdit ettiğini belirtti.