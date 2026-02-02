Sivas'ta sadece kedilerin yaşadığı evde yangın: 26 kedi yaşamını yitirdi

Sivas’ta kedilerin yaşadığı iki katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi yaşamını yitirdi.

Yangın saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8’inci sokak üzerinde N.H.’ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı.

İçerisinde sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirirken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

N.H. isimli yurttaşın başka bir evde oturduğu, bu binayı ise kedilere tahsis ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.