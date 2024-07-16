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Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanları su bastı.

Ajans Haberleri
  • 16.07.2024 15:14
  • Giriş: 16.07.2024 15:14
  • Güncelleme: 16.07.2024 15:14
Kaynak: AA
Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Akçamescit köyünde sağanak etkili oldu.

Köyden geçen Kesirik ırmağı sağanakla taştı. Sel suları ırmak kenarında bulunan ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Bazı köylülerin hasat ettiği buğday da sel suları nedeniyle zarar gördü.

Özel İdare ekiplerinin temizlik yaptığı köyde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri de hasar tespit çalışması yürütüyor.

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