Sivas'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.T. (32) yönetimindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Hayranlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kilometre tabelasına çarparak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.T. (35) ve Y.Ö. (57) yaralandı.
Ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yolcu M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.