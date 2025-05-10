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Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsü yandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 13:00
  • Giriş: 10.05.2025 13:00
  • Güncelleme: 10.05.2025 13:00
Kaynak: AA
Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsü yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki alevleri gören sürücü, yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

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