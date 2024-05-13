Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada C.K. tabancayla Kaya'yı olay yerinde öldürdü, M.Ö'yü ise göğsünden yaraladı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.