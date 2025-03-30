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Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.03.2025 01:32
  • Giriş: 30.03.2025 01:32
  • Güncelleme: 30.03.2025 01:33
Kaynak: AA
Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA

Sivas'ın Kangal ilçesinde Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri mezrada güvenlik önlemi aldı.

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