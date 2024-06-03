Sivas'ta silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan B.A. ve oğlu O.A’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.