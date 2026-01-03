Giriş / Abone Ol
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü kentte, Kızılırmak Nehri ve Serpincik Göleti buzla kaplandı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 12:15
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü kentte, Kızılırmak ve bazı göletler buz tuttu.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki kısımları da buzla kaplandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti ise soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu.

Öte yandan, tarihi Behram Paşa Hanı'nın yan kısmındaki oluklarda yaklaşık 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.

