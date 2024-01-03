Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 15:15
  • Giriş: 03.01.2024 15:15
  • Güncelleme: 03.01.2024 15:15
Kaynak: DHA
Sivas'ta tarım aletleri satılan iş yerinde yangın

Yıldızeli ilçesinde, tarım aletleri satan iş yerinin bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Sivas-Tokat kara yolundaki tarım aletleri satan iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin bahçesindeki alevleri görenlerin ihbarıyla, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, tarım aletlerinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 