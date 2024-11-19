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Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği

Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.

Güncel
  • 19.11.2024 01:02
  • Giriş: 19.11.2024 01:02
  • Güncelleme: 19.11.2024 01:04
Sivas'ta tren garı önünde bomba paniği
FOTOĞRAF: İHA

Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

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