Sivas'ta tünel çevresinde toprak kayması: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. İlk belirlemelere göre, göçük altında kalan 2 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA-İHA
Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan tünelin yanında devam eden çalışmalar sırasında yaşanan göçükte yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi.
İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. Toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan 2 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.