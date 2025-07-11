Sivas'ta tünel çevresinde toprak kayması: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan tünelin yanında devam eden çalışmalar sırasında yaşanan göçükte yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi.

İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. Toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan 2 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.