Sivas'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 24.09.2025 21:44
  • Giriş: 24.09.2025 21:44
  • Güncelleme: 24.09.2025 21:45
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkıp devrilerek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

