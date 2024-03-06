Sivas'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Sivas’ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kardeşler Mahallesi 12’nci sokakta bulunan bir evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor.