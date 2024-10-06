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Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 11:23
  • Giriş: 06.10.2024 11:23
  • Güncelleme: 06.10.2024 11:23
Kaynak: AA
Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

Gürçayır beldesinde Ahmet Toy'a ait yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 metrekarelik alanda bulunan yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yandı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

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