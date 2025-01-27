Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
Kaynak: DHA
SİVAS'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta sabah erken saatlerde sis etkili oldu.
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü. Yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kentin üzeri sis bulutu ile kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı.