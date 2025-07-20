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Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Güncel
  • 20.07.2025 19:50
  • Giriş: 20.07.2025 19:50
  • Güncelleme: 20.07.2025 19:51
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.

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