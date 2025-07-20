Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.