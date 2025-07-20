Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.